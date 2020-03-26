Доротея Вирер: Хорошо чувствую себя на диване Итальянская биатлонистка призналась, что из-за пандемии коронавируса ей удается больше спать и просто отдыхать.

Доротея Вирер рассказала, чем занимается на карантине из-за пандемии коронавируса. Она рассказала, что много спит и прибавила в весе.

«Первые несколько дней я спала, ела, смотрела телевизор и читала соцсети. Я вернулась из Финляндии физически и морально уничтоженной. Сейчас я сплю до 11-ти или 12-ти, - приводит слова Вирер La Stampa.

Кубок мира по биатлону завершен досрочно из-за пандемии коронавируса в мире.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.