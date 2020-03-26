Доротея Вирер: Мечтаю родить пятерых детей 29-летняя спортсменка рассказала о планах на будущее.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поведала журналистам, чем займется после завершения карьеры.

«Мечтаю родить пятерых детей и приобрести дом с большим садом. Хотя, я могу передумать после рождения первого ребенка. Да, я хочу, чтоб он стал спортсменом, но заставлять его не собираюсь», – цитирует Вирер La Stampa.

Итальянка выигрывала бронзу Олимпиады, трижды становилась чемпионкой мира, а также дважды кряду брала Кубок мира. В последний раз это случилось в сезоне-2019/20.