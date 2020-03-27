Мякяряйнен - о завершении карьеры: Трудно это отпустить, даже зная, что решение было правильное Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен призналась, что ей тяжело далось решение о завершении соревновательной карьеры.

«Возвращаясь к моей последней гонке на Кубка мира 14 марта, это был день больших эмоций. Трудно подобное отпустить. Даже если знаешь, что решение было принято верное. Я не смогла поблагодарить всех вас, кто так или иначе присылал мне сообщения, и не смогла всем ответить, но вы заставили меня плакать и смеяться. Мы все сейчас живем в очень смутное время, самое главное, чтобы оставаться здоровым, это то, чего я желаю всем вам. Спасибо. Береги себя», - написала Мякяряйнен в своем Instagram.

Напомним, что свою последнюю гонку 37-летняя Мякяряйнен провела 14 марта на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).