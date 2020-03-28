Халиуллина находится в больнице с подозрением на коронавирус

– Мы вернулись с кубковых европейских соревнований из Австрии. У нас была памятка, что надо провести две недели на карантине и сообщить о себе в поликлинику, что мы вернулись. Я сразу все сделала, как положено.
Никаких симптомов очевидных у меня нет. И оставалось два дня изоляции, когда сказали, что надо перепроверить результат анализов – он сомнительный. Сейчас я в больнице, ждем, подтвердится ли положительный результат, – цитирует Халиуллину «Взгляд».
21-летняя спортсменка является обладательницей золотой медали индивидуальной гонки в рамках юниорского чемпионата мира 2020 года в Швейцарии.
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