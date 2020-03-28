Первый тренер Логинова: И у меня, и у дочки отрицательный анализ на коронавирус Ранее сообщалось, что специалист была госпитализирована.

Екатерина Халиуллина, первый тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, рассказала о своем состоянии.

По слухам, вместе с ней коронавирусом заразилась и ее дочь – Анастасия.

«Анализ и у дочки, и у меня отрицательный», – заявила Халиуллина агентству «РИА Новости», отметив, что не хочет обсуждать текущую ситуацию.

На данный момент от коронавируса скончались более 27 тысяч человек.