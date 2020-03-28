Губерниев удивлен поведением россиян: Вышел на пробежку и обалдел Власти страны попросили всех граждан следовать правилам карантина.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев недоволен поведением граждан России, которые решил провести время на природе.

«Вышел на пробежку и зарядку и обалдел! Огромные компании гуляют вместе, пикники и праздник! Ребята, если мы так еще погуляем, то скоро нам точно ! Россия, сиди уже дома!», – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались более 27 тысяч человек.