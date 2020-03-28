Мартен Фуркад: Быть тренером? Это не то, как я хотел бы выразить себя Пятикратный олимпийский чемпион рассказал о том, чем планирует заняться после завершения карьеры в биатлоне.

В интервью французскому изданию Le Figaro Мартен Фуркад, завершивший карьеру в биатлоне после окончания сезона-2019/20, рассказал о том, что в данный момент сосредоточен на подготовке летних Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже.

«Это проект, который я люблю и в который хочу внести свой вклад, – рассказал 31-летний Фуркад. – Сегодня я – председатель комиссии спортсменов, и мой уход из спорта позволит мне вкладывать немного больше. Я думаю, что могу что-то внести в проект, но пока рано говорить, что именно.

Хотели бы я работать тренером? Нет. Это не то, как я хотел бы выразить себя. Я ищу свой собственный новый путь к успеху. Роль тренера требует вложений времени и труда, которые близки к спорту высших достижений с точки зрения повседневного образа жизни.

Конечно, я всегда могу помочь своим товарищам по команде, но не хочу вмешиваться в отношения между тренером и спортсменом. Я слишком уважаю французскую команду, чтобы импровизировать как тренер. Я сумею держать дистанцию.

По поводу завершения карьеры не беспокоюсь. Возможно, это придет позже. Я знаю, что буду скучать по адреналину, конкуренции, по этому уникальному образу жизни. Но сейчас я вижу не новое начало.

Конечно, нелегко оставить двадцать лет своей жизни позади, но я действительно воодушевлен тем, что мне предстоит сделать и открыть».

Фуркад завоевал 2 золотые медали на Олимпиаде в Сочи, и 3 – в Пхенчхане. Французский биатлонист семь раз выигрывал Кубок мира с 2012 по 2018 годы.