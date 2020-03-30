Спортивный психолог: В последнем сезоне Фуркаду было трудно показывать свой лучший результат Двукратная призерка Олимпиад 1992 и 1994 годов во фристайле, а ныне спортивный психолог Елизавета Кожевникова объяснила, как решение Мартена Фуркада завершить карьеру могло повлиять на его выступления в последнем сезоне.

– Такие вещи, как уход из спорта, зреют в человеке достаточно долго, и это создает совсем иной эмоциональный настрой, нежели когда атлет находится на пике своей производительности. Человек, принял решение об уходе, выступает в последний год совсем по-другому. Иначе говоря, Фуркаду было уже трудно поймать потоковое состояние, когда все получается само собой: бег, стрельба и скорость, – цитирует Кожевникову RT.

Напомним, что в прошедшем сезоне 31-летний француз занял итоговое второе место в общем зачете Кубка мира, уступив два очка норвежцу Йоханнесу Бе.

13 марта Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры. Он является пятикратным обладателем золотых медалей Олимпийских игр 2014 и 2018 годов. Также на его счету 13 побед на чемпионатах мира. Мартен становился победителем общего зачета Кубка мира на протяжении семи лет кряду (с 2012 по 2018).