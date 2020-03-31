Анфиса Резцова: Соблюдаю все меры по защите от коронавируса, сижу дома, читаю с дочкой книжки В Московской области введен общий режим самоизоляции.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказал, как она соблюдает меры по защите от коронавируса, введенные в Московской области.

– Со вчерашнего дня строго соблюдаю те правила, которые призывает соблюдать губернатор Московской области, – сказала Резцова корреспонденту «Советского спорта» Юрию Волохову. – Выхожу только в магазин, созваниваюсь с детьми, чтобы узнать, как у них дела. А так – читаем вместе с младшей дочкой книги. Веду тихую мирную жизнь дома.