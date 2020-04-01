Владимира Драчева попросили уйти в отставку с поста президента Союза биатлонистов России - Советский спорт
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01 апреля 2020 12:00Биатлон

Владимира Драчева попросили уйти в отставку с поста президента Союза биатлонистов России

Ветераны биатлона обратились к президенту СБР с открытым письмом, которое оказалось в распоряжении «Советского спорта».

«Уважаемый Владимир Петрович!

Мы, ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса, подписавшие это письмо, решили обратиться к Вам. Цель нашего обращения – довести до Вас мнение значительной части российской биатлонной семьи, возглавить которую Вам было доверено в мае 2018 года. По нашему мнению, доверия биатлонной семьи Вы не оправдали! За два года, в течение которых Вы возглавляете Союз биатлонистов России, не только не были выполнены обещания, которые Вы декларировали в своей программной речи на Отчетно-выборной Конференции, но и усугубились старые проблемы, для решения которых Вы избирались на высокий пост.

Вот эти проблемы:

Биатлон, являясь самым рейтинговым из зимних видов спорта вот уже много лет не в состоянии найти поддержки серьезных спонсоров, в то время как гораздо менее популярные у болельщиков виды спорта (лыжные гонки, коньки, борьба, спортивная и художественная гимнастика…) успешно решают задачу по привлечению внебюджетных средств. Эта проблема не была критичной пока СБР возглавляли Михаил Прохоров, с его значительными финансовыми ресурсами, и Александр Кравцов, имевший возможность изыскивать дополнительные бюджетные средства и договариваться с богатыми регионами. Никакими такими возможностями Вы, Владимир Петрович не обладаете, а названые Вами на Отчетно-выборной Конференции потенциальные партнеры не подтвердили готовности работать с биатлоном и конкретно с Вами. Попечительский Совет, о котором говорилось Вами на Конференции, не состоялся даже на уровне попытки формального учреждения. Как итог, бюджет СБР второй год остается «бюджетом выживания» и даже на таком уровне держится лишь благодаря личным пожертвованиям некоторых членов Правления.

Союз биатлонистов России, после известных событий в 2010-2014 годах, были переведен в статус временного члена Международного Союза биатлонистов, с фактическим поражением во многих правах и лишением представительства во всех комитетах и комиссиях. В этом нет, конечно, Вашей личной вины, но биатлонная семья рассчитывала, что вы сумеете предпринять быстрые и правильные шаги по выстраиванию отношений с IBU. Жизнь показала, что построить конструктивный международный диалог Вы не можете – за два года официальные лица IBU не решили в пользу России ни одного вопроса, а скандал вокруг Александра Логинова на чемпионате мира показал, что в международном союзе Россию, на сегодняшний день, согласны видеть лишь в качестве плательщика всевозможных штрафов. Занять в диалоге с IBU жесткую и принципиальную позицию Вы не умеете, способностью выстроить равные дипломатические отношения тоже не обладаете. Все это ведет нас к тому, что и в 2022 году СБР не будет возвращен статус постоянного члена.

К сожалению, такая же ситуация складывается и в Ваших отношениях с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта, которые лишь внешне выглядят благополучными. Практически всей биатлонной семье известно, что и со стороны ОКР и со стороны Минспорта Вы регулярно подвергаетесь критике и зачастую диалог от лица СБР, вместо Вас, приходится вести Вашим заместителям и доверенным лицам. То же самое – в отношениях с ведущими регионами, которые лишь на словах готовы чем-то поддерживать СБР, а на деле имеют к Союзу биатлонистов немало обоснованных претензий. Урегулировать эти отношения на уровне глав регионов у Вас не получается.

Ваша кадровая и административная политика на уровне тренерского штаба национальной сборной команды потерпела крах уже в 2018 году и, несмотря на некоторые шаги по исправлению ошибок, до сих пор не выйдет из глубокого кризиса. Причина этого – Ваша непоследовательность, неумение занять жесткую позицию, а в отдельных моментах, трезво оценить ситуацию. В итоге, Россия, обладая несравнимо большими, на фоне стран-соперников спортивными кадрами, не в состоянии даже частично реализовать этот потенциал. Внутри национальной команды регулярно возникают конфликты, которые практически всегда выплескиваются наружу. Ни тренерский штаб, ни Вы лично не в состоянии быстро погасить негативные эмоции, что сказывается на результатах. Если не предпринять грамотные и решительные шаги прямо сейчас, Олимпиада 2022 мало чем будет отличаться от Игр-2018, где наша команда выступила «для галочки».

Эти и другие проблемы настроили против Вас значительную часть биатлонной семьи, создает нездоровую, нерабочую атмосферу в российском биатлоне. Мы признаем за Вами добрые желания и благие намерения в отношении биатлона России, но, вместе с тем, констатируем совершенно очевидный факт – реализовать их Вы не в состоянии, в частности, потому, что даже внутри Правления СБР появились принципиальные разногласия, которые не позволяют руководству Союза биатлонистов эффективно работать. Складывается впечатление, что Правлению СБР коллективно приходится решать оперативные вопросы, которые в другие времена решал лично Президент.

Резюмируя все изложенное, мы пришли к выводу – Ваша напряженная работа в Государственной Думе, а также отсутствие нужных, на данном этапе реконструкции биатлонного хозяйства России, навыков административного управления и коммуникации, не позволяют Вам в полной мере выполнять функции Президента СБР.

Нам не по душе идея созыва внеочередной Конференции Союза биатлонистов – это внесет еще больший разлад в работу далеко не идеального механизма нашего биатлона. Однако, мы считаем обоснованным рекомендовать Вам добровольно сложить полномочия Президента и продолжить работу в качестве члена Правления СБР. Решение – кто, в оставшиеся до очередной (или внеочередной – если до нее дойдет) Конференции время, будет выполнять обязанности Президента, пусть примет Правление.

Мы уважаем Ваши спортивные заслуги, считаем Вас деятельным и способным политиком. Работая в контакте с другими биатлонистами-депутатами в Государственной Думе, Вы способны принести значительную пользу нашему биатлону, имеющему немало проблем как раз из-за пробелов в российском законодательстве. Решившись на такой шаг, Вы не только не утратите авторитета в биатлонной семье, но, напротив, укрепите его. Оставив пост Президента СБР, Вы сделаете лучше и для себя, и для российского биатлона».

Письмо подписали:

Анатолий Алябьев – двукратный олимпийский чемпион (Санкт-Петербург)
Александр Привалов – заслуженный тренер СССР и России (Москва), почетный вице-президент СБР
Виктор Маматов – двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР (Москва), почетный вице-президент СБР
Владимир Барнашов – олимпийский чемпион, заслуженный тренер России (Омск)
Дмитрий Васильев – двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга
Юрий Кашкаров – олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира (Санкт-Петербург)
Александр Тихонов – четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (Москва)
Анна Богалий – двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира (Новосибирск)
Геннадий Раменский – заслуженный тренер СССР и Росси (Московская область)
Александр Еслев – глава Федерации биатлона Иркутской области
Ильдар Нугманов – глава Федерации биатлона Татарстана
Юрий Охотников – тренер сборной команды Ульяновской области
Владимир Путров – заслуженный тренер России (Екатеринбург)
Владимир Аликин – олимпийский чемпион, заслуженный тренер России (Пермь)
Вячеслав Панов – глава Федерации биатлона Марий-Эл
Геннадий Ковалев – чемпион мира, глава Федерации биатлона Забайкальского округа
Александр Касперович – заслуженный тренер России (Санкт-Петербург)
Виктор Юрлов – заслуженный тренер России (Санкт-Петербург)
Геннадий Челюканов – заслуженный тренер России (Новосибирск)
Валерий Медведцев – олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, заслуженный тренер России (Красноярск)
Ольга Медведцева – двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира (Красноярск)
Владимир Козин – глава Федерации биатлона Вологодской области
Виктор Никитин – главный тренер сборной Башкортостана
Максим Кугаевский – главный тренер сборной Тюменской области

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