Анфиса Резцова: При Драчеве один-два человека попали в сборную по спортивному принципу

- Мне ничего о письме неизвестно, ко мне никто не обращался, - говорит Анфиса Резцова.

- Какие у вас еще претензии к Драчеву?

- Когда он заступал на пост, обещал, что многое переменится к лучшему. Например, спортсменов в сборную будут отбирать по спортивному принципу. Но этого не произошло: один-два человека, может, и попали в команду по спортивному принципу. И все.

В отношении нашей молодежи политика не изменилась. Кто-то заканчивает со спортом, не видя для себя перспектив, а кто-то вообще уезжает в другие страны. Все, как и было до Драчева, ничего в этом плане не поменялось