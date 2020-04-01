Александр Тихонов: Драчев давно должен был подать в отставку - Советский спорт
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01 апреля 2020 11:58Биатлон

Александр Тихонов: Драчев давно должен был подать в отставку

Четырехкратный олимпийский чемпиона, экс-президент СБР был в числе подписавших открытое письмос требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост.

- Не могу найти ни одного положительного момента в работе Драчева за эти два года, что он возглавляет федерацию. Плюс безграмотные косноязычные интервью. Считаю, он давно должен был подать в отставку.

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