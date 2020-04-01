Александр Тихонов: Уже немцы написали: уберите Драчева, верните Тихонова. Немцы! Четырехкратный олимпийский чемпиона, экс-президент СБР был в числе подписавших открытое письмос требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост.

- Тренерский штаб сборной абсолютно безграмотен. Белозеров и Истомин никогда не работали со спортсменами из спорта высших достижений. Как Истомин может работать со сборной, если он еще только учится тренерской профессии? У человека нет никакого опыта. А Хованцев давно себя исчерпал, что показали два последних сезона. Совершенно были непонятны критерии отбора в сборные команды.

Уже немцы написали: уберите Драчева, верните Тихонова. Немцы! Я-то никуда возвращаться не собираюсь. А сейчас что – денег в федерации нет.