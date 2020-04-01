Александр Тихонов: Штрафы для СБР увеличились, никто в IBU с Драчевым разговаривать не хочет Четырехкратный олимпийский чемпиона, экс-президент СБР был в числе подписавших открытое письмо с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост.

- Одно из обещаний Драчева: урегулировать все финансовые проблемы в отношениях с Международной федерацией биатлона. Между тем, штрафы для СБР увеличились за это время кратно и конца края этому не видно.Ничего он не мог решить, никто в IBUс ним разговаривать не хочет.