Губерниев: Письмо против Драчева? Во время пандемии надо сидеть дома, а не заниматься фигней Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказал свою точку зрения по поводу письме биатлонного сообщества с требованием к президенту СБР Владимиру Драчеву оставить свою должность.

- О письме не слышал, ознакомлюсь. Сейчас бушует пандемия. Кризис наступил не только в спорте, а вообще во всем. Требовать отставки, предъявлять какие-то претензии в такой ситуации? Это вообще очень странно. Лучше пусть ветераны и тренеры сидят дома, а не занимаются фигней, - сказал Дмитрий Губерниев.



