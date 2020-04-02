Владимир Драчев: Многие из тех, кто якобы подписал письмо, его даже не видели Чиновник возглавляет СБР с 2018 года.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют ему подать в отставку.

«Письмо было опубликовано в Международный день смеха. Если бы реакции на него не последовало, можно было бы списать его появление на шутку или розыгрыш. Тем более, что публикация этого письма стала сюрпризом даже для тех, кто якобы его подписал. Многие из числа тех, чье имя там указано, его даже не видели. Мне удалось связаться с 11 из 24 людей, которые не подписывали или даже не знали о существовании этого письма, хотя их имена там указаны», - сказал Драчев в интервью ТАСС.

Напомним, что четырехкратный чемпион мира Драчев руководит Союзом биатлонистов России с 2018 года. Вчера тренеры и ветераны биатлона обратились к президенту СБР с открытым письмом, в котором посоветовали ему подать в отставку со своего поста.