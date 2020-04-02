Владимир Драчев: Многие из тех, кто якобы подписал письмо, его даже не видели

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют ему подать в отставку.
«Письмо было опубликовано в Международный день смеха. Если бы реакции на него не последовало, можно было бы списать его появление на шутку или розыгрыш. Тем более, что публикация этого письма стала сюрпризом даже для тех, кто якобы его подписал. Многие из числа тех, чье имя там указано, его даже не видели. Мне удалось связаться с 11 из 24 людей, которые не подписывали или даже не знали о существовании этого письма, хотя их имена там указаны», - сказал Драчев в интервью ТАСС.
Напомним, что четырехкратный чемпион мира Драчев руководит Союзом биатлонистов России с 2018 года. Вчера тренеры и ветераны биатлона обратились к президенту СБР с открытым письмом, в котором посоветовали ему подать в отставку со своего поста.
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Вслед за «Адмиралом» и «Лучом» от государственной халявы нужно оторвать весь профессиональный спорт Наконец-то хотя бы на Дальнем Востоке поняли, что бюджетные деньги и профессиональный спорт – понятия несовместимые. 01.04.2020 21:00 Хоккей Славин Виталий На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Футбол по осени встречают. Николай Яременко – о том, когда в мире начнут играть в футбол Главный редактор «Советского спорта» объясняет, почему раньше осени футбол нигде не возобновится. 31.03.2020 19:00 Футбол Яременко Николай Александр Тихонов: Претензии к Драчеву? Ни результатов, ни спонсоров, ни денег Четырехкратный олимпийский чемпиона, экс-президент СБР был в числе подписавших открытое письмо с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:00 Биатлон Волохов Юрий Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев