Мартен Фуркад: Очень хочу верить в то, что Логинов на самом деле хороший парень Биатлонист Мартен Фуркад – о разговоре с Александром Логиновым после последней гонки в карьере француза.

- Что сказал мне Александр в моей последней гонке? Он пожелал мне удачи в дальнейшем, выразил уважение за мою карьеру, я это оценил. Мы ни разу нее общались на протяжении шести лет, хотя находились все время рядом и делали одно дело. Я ответил, что очень хочу верить в то, что он на самом деле хороший парень и пожелал ему в будущем принимать только правильные решения, - передает слова Фуркада «Матч ТВ».

Напомним, что француз объявил об окончании карьеры 13 марта. Заключительным стартом для француза стала гонка преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. За свою карьеру Фуркад завоевал пять золотых медалей на Олимпийских играх, 13 наград высшей пробы на чемпионатах мира и семь раз выигрывал Кубок мира.