Источник: Правление СБР состоится во вторник По данным «Советского спорта», заседание правления Союза биатлонистов России пройдет во вторник.

- В понедельник Правления почти наверняка не будет, -- заявил наш источник в СБР. - С вероятностью процентов в 90 оно пройдет во вторник.

Главной темой заседания должно стать открытое письмо ветеранов биатлона, которые предложили президенту СБР Владимиру Драчеву добровольно уйти в отставку. В правление помимо Драчева входят девять человек:

Алексей Нуждов, первый вице-президент

Юрий Векшин, вице-президент

Сергей Тарасов, вице-президент

Сергей Чепиков, вице-президент

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ

Алексей Ермашов, руководитель Союза биатлонистов Республики Карелия

Андрей Левунин, председатель Сахалинской федерации биатлона

Виктор Майгуров, член Правления

Иван Черезов, член Правления