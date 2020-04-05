Источник: Правление СБР состоится во вторник

- В понедельник Правления почти наверняка не будет, -- заявил наш источник в СБР. - С вероятностью процентов в 90 оно пройдет во вторник.
Главной темой заседания должно стать открытое письмо ветеранов биатлона, которые предложили президенту СБР Владимиру Драчеву добровольно уйти в отставку. В правление помимо Драчева входят девять человек:
Алексей Нуждов, первый вице-президент
Юрий Векшин, вице-президент
Сергей Тарасов, вице-президент
Сергей Чепиков, вице-президент
Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ
Алексей Ермашов, руководитель Союза биатлонистов Республики Карелия
Андрей Левунин, председатель Сахалинской федерации биатлона
Виктор Майгуров, член Правления
Иван Черезов, член Правления
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