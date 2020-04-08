Логинов – о карантине: Может быть сложно, но эти ситуации закаляют

Российский биатлонист Александр Логинов высказался о текущей ситуации, вызванной пандемией коронавируса, а также рассказал, чем занимается, находясь на карантине.
«В такой сложный период пытаемся извлечь максимум из нахождения рядом с семьей. Для меня этот период очень важен, потому что провожу время с супругой и дочкой. Конечно, обычно на это очень мало времени, и ситуация сложная в мире, но мы стараемся поддерживать друг друга.
Мы спортсмены, профессионалы и, естественно, ни на секунду даже не думаем, что это время для отдыха. Тренируемся, находим варианты домашних тренировок. Может быть сложно, но эти ситуации закаляют. Необязательно заниматься 24 часа в сутки, но все могут найти пару десятков минут, чтобы поддержать себя в форме», – цитирует Логинова «Матч ТВ».
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