Хованцев – об участии Логинова на ОИ-2022: Он не один. Йохауг тоже отбывала наказание Ранее сообщалось, что уроженец Саратова может пропустить соревнования, намеченные на 2022 год, за применение ЭПО.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что Александр Логинов имеет полное право принять участие в Олимпийских играх.

«Конечно, я хочу, чтобы его допустили. Он же не один попал в такую ситуацию. Из тех спортсменов, которые находятся на хорошем счету, можно назвать Дениз Херманн и Терезу Йохауг из лыжных гонках. Они тоже отбывали наказание», – цитирует Хованцева «Спорт день за днем».

Добавим, что на ЧМ в итальянском Антхольце в номер Логинова ворвалась полиция, которая изъяла личные вещи, в том числе телефон и ноутбук. По слухам, в органах были подозрения, что россиянин нечестным путем выиграл золотую медаль.