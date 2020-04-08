Александр Тихонов: На счету СБР ноль рублей, куча долгов - полная финансовая задница Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России.

- Вчера в режиме видеоконференции состоялось заседание Правления СБР. Как и ожидалось, революции не произошло. Я имею в виду обращение ветераном и специалистов к Владимиру Драчеву уйти в отставку. Что скажете?

- Ничего страшного, мы все равно победим. Самого безголового Правления представить себе невозможно. Сейчас на счету СБР ноль рублей, куча долгов. Федерация в страшной финансовой заднице. Думаю, с этим предстоит разбираться правоохранительным органам.