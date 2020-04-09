Голиков отстранен от должности исполнительного директора СБР, Майгуров назначен и. о.

На очередном заседании правления Союза биатлонистов России были отстранены от исполнения обязанностей исполнительный директор Сергей Голиков и финансовый директор Ольга Рогач.
Полномочия Голикова и Рогач приостановлены как минимум до 30 апреля. К этому сроку должна закончить финансовый аудит ревизионная комиссия СБР.
Вот, что было сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте Союза биатлонистов России:
«Ревизионной комиссии СБР в срок до 30 апреля 2020 года поручается провести финансовый аудит деятельности организации в период с 20 мая 2018 года по настоящее время. В том числе проверить информацию о правомерности выплаты заработной платы А. Медведеву. А также проверить информацию по взаиморасчетам с контрагентами при организации и проведению тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях, в том числе по взаиморасчетам с ЦСП и Минспортом РФ».
Временно исполняющим обязанности исполнительного директора назначен трехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров.
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