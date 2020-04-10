Александр Тихонов: Кандидатура Польховского не пройдет через Экспертную комиссию Минспорта Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России

- Даже не сомневаюсь, что кандидатура Польховского не пройдет через Экспертную комиссию Минспорта, - категоричен Тихонов.

- Вы в этом так уверены?

- Конечно, если этим «специалистам» в кавычках будут нормальные вопросы задавать. Саша Логинов ни с кем из этого тренерского штаба тренироваться не будет, это сто процентов.

Королькевич – это же смешно! Говорит: «Я кое-что знаю про Тихонова, но пока не скажу». Я ему написал: «Скажи, не стесняйся».