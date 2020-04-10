Александр Тихонов: Губерниев назвал нас ГКЧП. Тогда Драчев – это Ельцин, развалил биатлон Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России

- Не сомневаюсь, что кандидатура Польховского не пройдет через Экспертную комиссию Минспорта. Сейчас многие регионы поднимутся против СБР, и будет внеочередная конференция.

Губерниев назвал нас, подписавших письмо к Драчеву с требованием его добровольной отставки, членами ГКЧП. Если мы ГКЧП, тогда Драчев – Ельцин. Тот развалил великую державу, а этот – биатлон.