Хованцев узнал о своей отставке из интернета Бывший главный тренер сборной России по биатлону прокомментировал свое увольнение.

Сегодня Союз биатлонистов России рекомендовал на должность главного тренера национальной команды Валерия Польховского. Ранее биатлонными сборными страны руководил 70-летний Анатолий Хованцев.

«Все новости я пока узнаю из интернета, – заявил Хованцев в интервью ТАСС. – Что касается моей персоны, то последнее, что я слышал, – это то, что должность главного тренера могут упразднить. По поводу этого решения меня не уведомили.

Ситуация начала развиваться в декабре, когда Польховского пригласили на пост вице-президента СБР по коммуникациям. Но вот только занимался он немного другими вещами. Я хорошо знаю этого человека: он высказывает одни мысли, а делает совершенно другое. Но после драки кулаками не машут.

Ситуация мне напоминает ту, что произошла в сезоне-2010/11, когда я работал с женской командой. Как я уже после узнал, переговоры с Вольфгангом Пихлером о работе в России велись еще в декабре. Так что для меня это не шок, я предвидел такое развитие событий. Когда Польховского пригласили с такими полномочиями, было очевидно, что весной такое произойдет

С ноября я не получаю зарплату в СБР. Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить зарплату иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России пойдет на это».

Напомнил, что Хованцев был главным тренером сборной России с 2018 года, а до начала сезона-2019/20 он также занимал должность старшего тренера мужской команды.