Хованцев узнал о своей отставке из интернета

Сегодня Союз биатлонистов России рекомендовал на должность главного тренера национальной команды Валерия Польховского. Ранее биатлонными сборными страны руководил 70-летний Анатолий Хованцев.
«Все новости я пока узнаю из интернета, – заявил Хованцев в интервью ТАСС. – Что касается моей персоны, то последнее, что я слышал, – это то, что должность главного тренера могут упразднить. По поводу этого решения меня не уведомили.
Ситуация начала развиваться в декабре, когда Польховского пригласили на пост вице-президента СБР по коммуникациям. Но вот только занимался он немного другими вещами. Я хорошо знаю этого человека: он высказывает одни мысли, а делает совершенно другое. Но после драки кулаками не машут.
Ситуация мне напоминает ту, что произошла в сезоне-2010/11, когда я работал с женской командой. Как я уже после узнал, переговоры с Вольфгангом Пихлером о работе в России велись еще в декабре. Так что для меня это не шок, я предвидел такое развитие событий. Когда Польховского пригласили с такими полномочиями, было очевидно, что весной такое произойдет
С ноября я не получаю зарплату в СБР. Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить зарплату иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России пойдет на это».
Напомнил, что Хованцев был главным тренером сборной России с 2018 года, а до начала сезона-2019/20 он также занимал должность старшего тренера мужской команды.