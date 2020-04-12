«Позвони Логинову, у тебя же есть его номер». Фуркада обвинили во вранье о допинге - Советский спорт
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12 апреля 2020 14:55БиатлонСергеев Иван

«Позвони Логинову, у тебя же есть его номер». Фуркада обвинили во вранье о допинге

Мартен Фуркад заявил, что не смог бы использовать допинг, даже если бы захотел.

«Если бы я захотел прибегнуть к допингу, даже не знаю, с кем бы я мог связаться, - признался пятикратный олимпийский чемпион в интервью L'Equipe. - За десять лет карьеры у меня не появилось таких контактов. Это сообщение для тех, кто считает, что допинг в спорте высших достижений – на каждом шагу».

Под этими словами тут же посыпались комментарии читателей, которые обращали внимание на то, что у Фуркада наверняка есть контакты российских биатлонистов. В частности, Александра Логинова, которого француз критиковал за употребление запрещенных препаратов, а также Антона Шипулина, конфликтовавшего с ним по этому же поводу. По мнению болельщиков, француз слукавил, говоря, что ему не к кому обратиться за допингом, либо врал до этого, когда уличал российский биатлон.

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