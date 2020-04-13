Сергей Голиков: В апреле и в мае весь штат СБР может остаться без зарплаты - Советский спорт
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13 апреля 2020 16:28БиатлонГичунцев Артур

Сергей Голиков: В апреле и в мае весь штат СБР может остаться без зарплаты

Об этом он заявил агентству «РИА Новости».

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что этой весной сотрудники организации могут остаться без зарплаты.

«Все эти два года мы жили, перебиваясь с хлеба на воду. А осенью деньги совсем закончились, и зарплату получали либо те сотрудники СБР, которые не имеют других источников дохода, либо те, у кого в ЦСП совсем маленькая зарплата. Приходилось выбирать, кому платить деньги. По принципу социальной справедливости

К сожалению, ситуация усугубляется еще больше. Если в январе, феврале и марте мы выплачивали зарплату хотя бы определенной группе сотрудников, то сейчас и этого нет. В апреле и в мае весь штат СБР может остаться без зарплаты», – сказал функционер.

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