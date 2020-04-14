Александр Привалов: Хованцев играет на стороне наших политических оппонентов Патриарх отечественного биатлона, заслуженный тренер СССР и России Александр Привалов прокомментировал высказывания Анатолия Хованцева.

Напомним, что Хованцев (главный тренер сборной России в сезонах 2018-2020) заявил, что тренеры, которые работают с национальной командой сейчас, «пожинают плоды тех лет, когда у России были проблемы с допингом» и «целое поколение биатлонистов было воспитанно на этом».

- Меня всегда возмущал огульный подход к какой бы то ни было проблеме. Да, в 2009-2013 годах сразу несколько наших биатлонистов были уличены в использовании допинга, но это вовсе не значит, что это проблема поколения! Это проблема конкретных спортсменов, конкретных тренеров и конкретных специалистов. Даже прокурор Нюрнбергского процесса настаивал на том что у любого преступления есть имя, фамилия и домашний адрес. Как можно назначать ответственным целое поколение? Зайцева, Вилухина, Романова, Шумилова, Волков, Гараничев, Малышко… все виноваты?!

Мы сейчас на государственном уровне отстаиваем честное имя спортсмена в каждом конкретном случае, а главный тренер сборной словно нарочно играет на стороне наших политических оппонентов, которым плевать на спорт и которые решают за счет спорта совсем иные задачи. В Финляндии, Норвегии, Словении, Германии и других странах вылезали на поверхность случаи употребления допинга биатлонистами и что – их тренеры не начинают делать из этого проблемы поколения. Для того чтобы делать подобные заявления надо иметь доказательства или быть готовым ответить за свои слова. Своим высказыванием Анатолий Николаевич очень огорчил меня и очень подвел коллег по цеху, которые не меньше него заинтересованы в чистоте и хорошей репутации нашего биатлона.