Александр Привалов: Хованцев играет на стороне наших политических оппонентов

Напомним, что Хованцев (главный тренер сборной России в сезонах 2018-2020) заявил, что тренеры, которые работают с национальной командой сейчас, «пожинают плоды тех лет, когда у России были проблемы с допингом» и «целое поколение биатлонистов было воспитанно на этом».
- Меня всегда возмущал огульный подход к какой бы то ни было проблеме. Да, в 2009-2013 годах сразу несколько наших биатлонистов были уличены в использовании допинга, но это вовсе не значит, что это проблема поколения! Это проблема конкретных спортсменов, конкретных тренеров и конкретных специалистов. Даже прокурор Нюрнбергского процесса настаивал на том что у любого преступления есть имя, фамилия и домашний адрес. Как можно назначать ответственным целое поколение? Зайцева, Вилухина, Романова, Шумилова, Волков, Гараничев, Малышко… все виноваты?!
Мы сейчас на государственном уровне отстаиваем честное имя спортсмена в каждом конкретном случае, а главный тренер сборной словно нарочно играет на стороне наших политических оппонентов, которым плевать на спорт и которые решают за счет спорта совсем иные задачи. В Финляндии, Норвегии, Словении, Германии и других странах вылезали на поверхность случаи употребления допинга биатлонистами и что – их тренеры не начинают делать из этого проблемы поколения. Для того чтобы делать подобные заявления надо иметь доказательства или быть готовым ответить за свои слова. Своим высказыванием Анатолий Николаевич очень огорчил меня и очень подвел коллег по цеху, которые не меньше него заинтересованы в чистоте и хорошей репутации нашего биатлона.
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег Наш хоккейный Лев Яшин. Александру Еременко – 40! 10 апреля вратарю «Динамо», двукратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону России исполнилось 40 лет. Он не собирается вешать коньки на гвоздь и следующий сезон проведет в родном клубе.
10.04.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег Хоккейные матчи, которые хотелось бы пересмотреть. Пока сидим дома (видео) «Матч ТВ» заполняет паузу в хоккейном календаре бессистемно.
13.04.2020 17:00 Хоккей Домрачев Владислав «Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий Киберфутбольное жлобство: Европа собирает средства на борьбу с вирусом, а Россия – нет Наш автор не понимает, почему во время пандемии COVID-19 РПЛ не использовала киберфутбол в целях благотворительности. 14.04.2020 10:03 Футбол Борисов Антон На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Месси зовут в Милан, а «Зениту» не нужен Ругани Очередная порция слухов футбольного рынка, которому пандемия нипочем. 13.04.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем