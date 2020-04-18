Фуркаду по ошибке прислали Большой хрустальный глобус, который выиграл Бе В Международном союзе биатлонистов перепутали награды.

Французский биатлонист Мартен Фуркад в интервью рассказал о том, что по ошибке получил от IBU Большой хрустальный глобус, награду победителю общего зачета Кубка мира по биатлону, который в сезоне-2019/20 выиграл норвежец Йоханнес Бе.

«Большой хрустальный глобус, который должны были отправить Йоханнесу, прислали мне, а мой Малый глобус за победу в зачете индивидуальных гонок достался ему. Я предложил ему оставить трофеи, он особо не возражал», – рассказал Фуркад в прямом эфире инстаграма, общаясь с бывшим товарищем по сборной Франции Эмильеном Жакленом.

Напомним, что в сезоне-2019/20 Бе выиграл Кубок мира во второй раз подряд. Норвежец всего лишь на два очка обошел 7-кратного обладателя Большого хрустального глобуса Фуркада. 31-летний французам еще до завершения сезона объявил о завершении спортивной карьеры.