Вирер опубликовала фото в бикини - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2020 21:44БиатлонШарафудинов Виктор

Вирер опубликовала фото в бикини

Итальянская биатлонистка дважды подряд выиграла Кубок мира.

Доротея Вирер порадовала своих поклонников, выложив в инстаграме свое фото в бикини.

Напомним, что в сезонах-2018/19 и 2019/20 Вирер дважды подряд выиграла общий зачет Кубка мира. Также в активе 30-летней итальянки три золотые медали чемпионатов мира, а также две бронзовые награды, выигранные в смешанных эстафетах на Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

☀️☀️☀️

Публикация от ᴰᴼᴿᴼᵀᴴᴱᴬ ᵂᴵᴱᴿᴱᴿ ️️ (@dorothea_wierer)

Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Валерий Польховский: Главное, чтобы были медали – на этапах Кубка мира и Олимпиаде Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером Сергей Голиков: Аудит в Союзе биатлонистов России может привести к отставке Драчева
«Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Две России. Пока народ выживает, наши звезды спорта выбивают себе новые миллионы Несмотря на пандемию и финансовый кризис, российские спортсмены продолжают жить в своем измерении 19.04.2020 20:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Незадачливые эксперты НХЛ подтвердили профнепригодность: Бродо – такой же эрзац-король, как Гретцки Виталий Славин снова разоблачает заокеанских экспертов. 18.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
21:59 Футбол «Наполи» предлагает Азмуну 5-летний контракт
21:44 Биатлон Вирер опубликовала фото в бикини
21:34 Футбол «Андерлехт» не будет продлевать контракт с Насри, футболист не выходит на связь
21:17 Футбол «Ювентус» согласовал с Кьезой условия личного контракта
20:53 Фигурное катание Врач сборной России: В условиях самоизоляции невозможно развить качества, необходимые спортсменам
20:43 Футбол Зидан, Анри и Мбаппе составили линию нападения символической сборной Франции всех времен
20:24 Футбол «Ньюкасл» получит 200 миллионов фунтов на трансферы от новых владельцев
20:14 Футбол «Манчестер Сити» приобрел 16-летнего перуанского защитника за 2,5 млн евро
19:50 Фигурное катание Анна Щербакова: Приходится чуть больше ограничивать себя в еде на карантине
19:34 Футбол Директор «Тоттенхэма» по развитию: Дзюбу в нашем клубе мы не увидим
19:27 Хоккей Холтби может сменить «Вашингтон» на «Эдмонтон»
19:09 Футбол В «Уфе» подтвердили интерес к Фомину со стороны «Удинезе»
18:58 Футбол Футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплаты на 4 месяца
18:35 Хоккей Гендиректор «Салавата Юлаева»: Сергеев проинформировал, что уезжает во «Флориду»
18:19 Футбол Вадим Евсеев: Звал Гиггза на прощальный матч, дуэль с ним – самая памятная
18:10 Футбол В Испании лига и федерация футбола договорились доиграть сезон
18:02 Футбол Италия потеряет 60 миллиардов евро из-за отмены спортивных соревнований
17:48 Футбол Массимо Каррера: Не знаю, вернусь ли однажды в «Спартак», а Тедеско может проделать отличную работу
17:29 Хоккей «Салават Юлаев» определится с главным тренером до конца апреля
17:16 Футбол Шюррле помог Тедеско улететь в Германию на частном самолете
Don't trust the words... Those who have lost their work cannot receive the promised unemployment benefits
В Казани из-за подозрения на коронавирус изолировали отделение ДРКБ для онкобольных
Картина дня в Приморье: Пасха в ZOOM, вирус в Анучино, полицейский кордон на Русском
Пасха онлайн и в прямом эфире: православные Башкирии отметили свой главный праздник
Понадеялись на молитву: в храмах Ставрополя забыли о защите от коронавируса в Пасху
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика