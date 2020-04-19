Вирер опубликовала фото в бикини Итальянская биатлонистка дважды подряд выиграла Кубок мира.

Доротея Вирер порадовала своих поклонников, выложив в инстаграме свое фото в бикини.

Напомним, что в сезонах-2018/19 и 2019/20 Вирер дважды подряд выиграла общий зачет Кубка мира. Также в активе 30-летней итальянки три золотые медали чемпионатов мира, а также две бронзовые награды, выигранные в смешанных эстафетах на Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане.