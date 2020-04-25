Сергей Чепиков: Драчев не преследует корыстных целей, а вкладывает собственные деньги Двукратный олимпийский чемпион поддерживает действующего президента СБР.

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков, который выигрывал золотые медали на Олимпиадах в Калгари и Лиллехаммере, положительно оценивает работу Владимира Драчева в качестве главы СБР.

«На мой взгляд, Владимир Петрович сделал очень многое для развития биатлона, – заявил Чепиков в интервью «РИА Новости». – За два года он встретился с губернаторами из 30 субъектов РФ, более чем в два раза сократил зарплатный бюджет администрации СБР. Сам он не преследует корыстных целей, работая в СБР, вкладывает собственные деньги. Это можно оценить положительно. В России серьезные биатлонные традиции, наша биатлонная семья справится со всеми неурядицами, хоть и есть непонимание между сторонами».

Напомним, что правление СБР объявило о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции для определения путей выхода из кризисной ситуации. Драчев, занимающий президентский пост с 2018 года, назвал это решение нелегитимным.