Вице-президент СБР назвал главного конкурента Драчева Юрий Векшин – о том, кто может возглавить Союз биатлонистов России.

Вице-президент Союза биатлонистов России, руководитель Федерации биатлона Смоленской области Юрий Векшин подтвердил, что Николай Круглов не собирается участвовать в выборах нового руководителя СБР. При этом главным оппонентом действующего президента СБР Владимир Драчева является Виктор Майгуров.

«Наиболее высокие шансы на борьбу есть у Виктора Майгурова. Его кандидатура наиболее сбалансированная, хотя реально предвыборная компания еще не начиналась. К слову, Виктор сейчас трудится вместо Сергея Голикова на позиции исполнительного директора.

Информация, что Николай Круглов может стать новым президентом СБР, скорее всего, останется только слухами. Накануне Николай об этом сказал сам», - сказал Юрий Векшин в интервью газете «Рабочий путь».

Бывший член сборной России Николай Круглов ранее опроверг информацию, что планирует выставлять кандидатуру на возможные выборы главы СБР. Виктор Майгуров также выступал в сборной, а ныне является членом правления СБР. Более того Майгуров будет готовить внеочередную отчетно-выборную конференцию ведомства, где, вероятно, и станут выбирать нового главу СБР.