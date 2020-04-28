Вице-президент СБР назвал главного конкурента Драчева

Вице-президент Союза биатлонистов России, руководитель Федерации биатлона Смоленской области Юрий Векшин подтвердил, что Николай Круглов не собирается участвовать в выборах нового руководителя СБР. При этом главным оппонентом действующего президента СБР Владимир Драчева является Виктор Майгуров.
«Наиболее высокие шансы на борьбу есть у Виктора Майгурова. Его кандидатура наиболее сбалансированная, хотя реально предвыборная компания еще не начиналась. К слову, Виктор сейчас трудится вместо Сергея Голикова на позиции исполнительного директора.
Информация, что Николай Круглов может стать новым президентом СБР, скорее всего, останется только слухами. Накануне Николай об этом сказал сам», - сказал Юрий Векшин в интервью газете «Рабочий путь».
Бывший член сборной России Николай Круглов ранее опроверг информацию, что планирует выставлять кандидатуру на возможные выборы главы СБР. Виктор Майгуров также выступал в сборной, а ныне является членом правления СБР. Более того Майгуров будет готовить внеочередную отчетно-выборную конференцию ведомства, где, вероятно, и станут выбирать нового главу СБР.
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