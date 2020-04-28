Губерниев устроил «дикие танцы» в домашних условиях (видео) Соответствующий ролик появился в его Instagram.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев показал, как проводит время, находясь на карантине. «Оттачиваю танцевальные движения дома! Если выложу полную версию с вокалом – будет пушка! Выкладывать? Голосуем, друзья!», – написал Губерниев, выложив следующий ролик: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) 28 Апр 2020 в 1:37 PDT