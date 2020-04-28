Хованцев готов вернуться в сборную России Новый тренерский штаб национальной команды должен быть утвержден Министерством спорта.

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что готов вернуться в команду, если Минспорта не утвердит новый тренерский штаб, рекомендованный правлением Союза биатлонистов России.

«Готов ли вернуться в сборную, если новых тренеров не утвердят? Если будет предложение, это возможно. Вернули ли деньги? Нет. Хотелось бы получить. Там не так мало», – рассказал Хованцев в интервью «Спорт день за днем».

Напомним, что правление СБР объявило о том, что новым главным тренером национальной команды станет Валерий Польховский, а старшими тренерами старшие тренерами у мужчин и женщин: Роберт Кабуков и Владимир Королькевич.

Президент СБР Владимир Драчев выступил против этих кандидатур.