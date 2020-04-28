Вице-президент СБР объяснил, откуда взялся долг в миллион евро - Советский спорт
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28 апреля 2020 21:00Биатлон

Вице-президент СБР объяснил, откуда взялся долг в миллион евро

Юрий Векшин – о миллионном долге Союза биатлонистов России.

Вице-президент Союза биатлонистов России, руководитель Федерации биатлона Смоленской области Юрий Векшин объяснил, откуда у ведомства образовалась задолженность в миллион евро.

«Возможно, долг немного меньше, но все равно сумма очень значительная. Когда в в сборной России прокатилась волна допинговых расследований, по этому поводу собирался международный конгресс. Он рассматривал сразу ряд вопросов, но не только о допинговых ситуациях в России. Собирался отдельно и IBU (Международный союз биатлонистов). Все затраты переложили на СБР. Кроме того, нашей федерации приходилось оплачивать ряд дорогих допинг-тестов, ведь наших биатлонистов в последнее время тестировали наиболее усиленно. Поступают все новые и новые счета…», - сказал Юрий Векшин в интервью газете «Рабочий путь».

«В абсолютно такую же ситуацию попала наша отечественная легкая атлетика, - добавил собеседник. - В случае с «королевой спорта» сильно помог Олимпийский комитет России, а также Министерство спорта. Они погасили все долги ВФЛА. После этого им удалось выйти на нулевой баланс. Нам сейчас никто не помогает. Самое удивительно, что наиболее серьезные допинговые нарушения были давно, а решать проблемы СБР необходимо руководству, которое находится у руля именно сейчас».

Ранее глава СБР Владимир Драчев заявил, что долг организации на сегодняшний день составляет один миллион евро. В своем Instagram Драчев рассказал, что эта сумма – старые долги, конгресс, судебные решения, допинговые скандалы, переезды, перелеты и совещания президиума.

Под «старыми долгами и допинговыми скандалами» президент СБР имеет в виду вердикт Международного союза биатлонистов (IBU), который в декабре 2017 года ограничил ведомство в правах по обвинению в нарушении антидопинговых правил.

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