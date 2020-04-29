СБР утвердил расширенные списки кандидатов в сборные команды России по биатлону В понедельник, 27 апреля, состоялось очередное заседание Правления СБР.

Как сообщает пресс-служба организации, на заседании принято решение утвердить расширенные списки спортсменов-кандидатов в сборные команды России по биатлону для централизованной подготовки в сезоне-2020/21. Мужчины: Бабиков Антон, Бажин Кирилл, Гараничев Евгений, Елисеев Матвей, Иванов Дмитрий, Истамгулов Вадим, Каюмов Рустам, Латыпов Эдуард, Логинов Александр, Малеев Вячеслав, Малиновский Игорь, Малышко Дмитрий, Мухамедзянов Ильназ, ПащенкоПетр, Петров Алексей, Поварницын Александр, Поршнев Никита, Сидоров Евгений, Слепов Алексей, Стрельцов Кирилл, Сучилов Семен, Томшин Василий, Халили Саид, Саид Вахидулла, Шопин Юрий. Женщины: Акимова Татьяна, Барковская Анастасия, Васнецова Валерия, Виролайнен Дарья, Воронина Тамара, Гербулова Наталья, Глазырина Екатерина, Егорова Анастасия, Казакевич Ирина, Каплина Елизавета, Кайшева Ульяна, Куклина Лариса, Миронова Светлана, Мошкова Екатерина, Никулина Анна, Павлова Евгения, Поршнева Анастасия, Резцова Кристина, Сибгатуллина Резеда, Сливко Виктория, Старых Ирина, Халиуллина Анастасия, Шевнина Полина, Юрлова-Перхт Екатерина.