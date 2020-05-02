Член правления СБР и его заместитель подхватили COVID-19 - Советский спорт
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02 мая 2020 00:07БиатлонСергеев Иван

Член правления СБР и его заместитель подхватили COVID-19

Глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков госпитализированы в связи с заражением коронавирусом.

Обязанности 51-летнего Якушева на посту главы Министерства строительства и ЖКХ будет исполнять Никита Стасишин. Напомним, что 30 апреля коронавирус был выявлен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Якушев с 2009 года входит в правление Союза биатлонистов России. В 2005 - 2018 годах он был губернатором Тюменской области. Минстрой Якушев возглавил 18 мая 2018-го.

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