Член правления СБР и его заместитель подхватили COVID-19

Обязанности 51-летнего Якушева на посту главы Министерства строительства и ЖКХ будет исполнять Никита Стасишин. Напомним, что 30 апреля коронавирус был выявлен у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Якушев с 2009 года входит в правление Союза биатлонистов России. В 2005 - 2018 годах он был губернатором Тюменской области. Минстрой Якушев возглавил 18 мая 2018-го.