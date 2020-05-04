Йоханнес Бе: Завершу карьеру в 2026 году Норвежский спортсмен – 10-кратный чемпиона мира.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Йоханнес Бе рассказал о планах на будущее.

«Планирую выступать до 2026 года, после чего завершу карьеру. Годы пролетают незаметно, но с мотивацией у меня никогда не было проблем.

Думаю, завершить свой путь по окончании Олимпиады в Италии. Это подходящий момент. Мне уже будет 33 года. Самое время», – приводит слова норвежца TV2.