Йоханнес Бе: Завершу карьеру в 2026 году

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира Йоханнес Бе рассказал о планах на будущее.
«Планирую выступать до 2026 года, после чего завершу карьеру. Годы пролетают незаметно, но с мотивацией у меня никогда не было проблем.
Думаю, завершить свой путь по окончании Олимпиады в Италии. Это подходящий момент. Мне уже будет 33 года. Самое время», – приводит слова норвежца TV2.
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