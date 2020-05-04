Губерниев провел субботник в условиях самоизоляции (фото) - Советский спорт
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04 мая 2020 13:39БиатлонГичунцев Артур

Губерниев провел субботник в условиях самоизоляции (фото)

Об этом он заявил в своем Instagram.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, как проводит время, находясь на карантине.

«Всем субботник в домашних условиях! Принимаю эстафету от Дмитрия Волошина, окна уже помыл и жарко все пропылесосил! Субботник на стиле, на моде, на сексе!

Чистота – залог нашего здоровья! Здоровья вам, друзья, терпения! Да здравствует чистота в наших квартирах! А вы любите убираться и пылесосить?» – написал комментатор, выложив следующее фото:

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Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Добавим, что биатлонный сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Таким образом, Международный союз биатлонистов не успел провести заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

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