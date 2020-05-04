Губерниев провел субботник в условиях самоизоляции (фото)

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, как проводит время, находясь на карантине.
«Всем субботник в домашних условиях! Принимаю эстафету от Дмитрия Волошина, окна уже помыл и жарко все пропылесосил! Субботник на стиле, на моде, на сексе!
Чистота – залог нашего здоровья! Здоровья вам, друзья, терпения! Да здравствует чистота в наших квартирах! А вы любите убираться и пылесосить?» – написал комментатор, выложив следующее фото:
Добавим, что биатлонный сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Таким образом, Международный союз биатлонистов не успел провести заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай ЦСКА привлекательнее «ПСЖ» и «Ювентуса». Народ выбрал лучшие футбольные эмблемы мира Армейский логотип занял высокое девятое место по итогам голосования с участием более 14 миллионов человек. 04.05.2020 08:54 Футбол Сергеев Иван Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий НХЛ пора смириться с потерей миллиардов долларов: у лиги нет шанса возобновить хоккейный сезон Сегодня и вчера первое и второе лица НХЛ подтвердили то, что автор «Советского спорта» предрекал еще полтора месяца назад. 02.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий Бой Федора Емельяненко в России перенесен. Главное в ММА за неделю «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю. 04.05.2020 08:49 ММА Ващенко Сергей ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев «Игорь, так вы еще и трус…» Россияне ответили Шалимову на «бомжей» и «дармоедов» Главный тренер футбольного «Ахмата» Игорь Шалимов оказался под шквалом критики за скандальное видео в инстаграме. Люди требуют от Рамзана Кадырова уволить 51-летнего специалиста. 04.05.2020 10:31 Футбол Сергеев Иван Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег