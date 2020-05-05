Алексей Волков: Боюсь ли я лишиться самостоятельности в сборной? Думаю, проблем не будет - Советский спорт
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05 мая 2020 16:26БиатлонШарафудинов Виктор

Алексей Волков: Боюсь ли я лишиться самостоятельности в сборной? Думаю, проблем не будет

Чемпион мира по биатлону стал одним из тренеров мужской резервной команды России.

После завершения сезона-2019/20 Алексей Волков завершил спортивную карьеру и вошел в тренерский штаб резервной сборной России. Чемпион мира в эстафете 2017 года рассказал о том, какой видит свою новую работу.

Вот, что рассказал начинающий 32-летний тренер в интервью RT:

«Не опасаюсь ли я, что, начав работать со сборной, могу быть лишен какой бы то ни было самостоятельности? Думаю, в этом у нас с Николаем Князевым проблем не будет. Мы из одного региона, давно знаем друг друга, работали в одной команде еще в 2011 и 2012 годах, когда он вошел в сборную тренером второго состава. Другими словами, какие-то обсуждения тренировочных планов у нас случались неоднократно, и всегда мы приходили к взаимопониманию. Поэтому ситуацию «я сказал так – и будет именно так» я не допускаю в принципе.

Нынешняя ситуация в российском биатлоне не является тупиковой. Выход есть всегда. Просто в любом конфликте надо выслушивать все стороны».

Также Волков отметил, что принял бы предложение поработать с главной командой страны:

«Лично я, как мне кажется, ничего не потерял бы, приняв такое решение, потому что изначально для себя решил: я иду в команду делиться знаниями. Эти знания у меня никто не отберет. Ну а если они окажутся невостребованными, это тоже опыт, хоть и довольно горький.

Поскольку я никогда не был вхож в руководство команды, то не знаю всей сути сложившейся ситуации. Могу только наблюдать за происходящим со стороны, а рассуждать о чем-то даже не имеет смысла. Поэтому и жду, когда наша спортивная жизнь вернется в нормальное русло и мы совместно придем хотя бы к какому-то итогу».

Помимо победы в Хохфильцене 2017 года в составе эстафетной команды, в послужном списке Волкова семь золотых медалей чемпионата Европы, а также четыре победы на чемпионатах мира по летнему биатлону.

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