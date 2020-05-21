Личный тренер Логинова Касперович возглавил сборную Болгарии Назначение подтвердила президент болгарской федерации биатлона Екатерина Дафовска.

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, стал новым главным тренером мужской сборной Болгарии по биатлону.

Эту информацию подтвердила в эфире болгарского телеканала bTV президент Федерации биатлона Болгарии Екатерина Дафовска. При этом олимпийская чемпионка 1998 года заявила, что в Болгарии недопустимо применять схемы, по которым работают в России.

«Мы полностью доверяем человеку, который обладает необходимыми знаниями и качествами для работы тренером на уровне национальных сборных. Тренеры приходят к нам не за бюджетом и деньгами, а чтобы проявить себя как специалисты», – отметила Дафовска, комментируя назначение 62-летнего российского тренера.

В сезоне-2014/15 Касперович работал старшим тренером мужской сборной России. Под его руководством Антон Шипулин выиграл серебро гонки преследования и занял второе место в общем зачете Кубка мира, а команда выиграла хрустальный глобус в зачете эстафет.