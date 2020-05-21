Логинов сможет готовиться к сезону вместе со сборной Болагрии

Как сообщает News.ru со ссылкой на источники в Болгарской федерации биатлона, российский спортсмен часть подготовительных сборов может провести с болгарской командой.
Как отмечает издание, возможные тренировки Логинова в составе сборной Болгарии были согласованы с тренерским штабом сборной России и руководством СБР.
Ранее стало известно, что бывший тренер женской сборной России Виталий Норицын вместе с личным тренером Логинова Александром Касперовичем будут работать в Болгарии.
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