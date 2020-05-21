Александр Касперович: Ответил согласием на предложение возглавить сборную Болгарии - Советский спорт
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21 мая 2020 18:30Биатлон

Александр Касперович: Ответил согласием на предложение возглавить сборную Болгарии

Российский специалист согласился возглавить сборную Болгарии по биатлону.

- Я ответил согласием на предложение возглавить сборную Болгарии, - приводит слова Касперовича «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов, личным тренером которого является Касперович, сможет готовиться к соревнованиям вместе со с болгарской сборной.

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