Владимир Драчев: Может, у Касперовича есть желание получить дополнительный международный опыт Глава СБР Владимир Драчев прокомментировал назначение Александра Касперовича тренером сборной Болгарии по биатлону.

- У каждого тренера есть свое мнение. Может, у него есть желание получить дополнительный международный опыт. Любое продвижение наших тренеров в международный биатлон надо приветствовать. Лично у меня было мнение, чтобы подключить Касперовича к мужской команде на предстоящий год, - передает слова Драчева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что бывший тренер женской сборной России Виталий Норицын вместе с Александром Касперовичем будут работать в сборной Болгарии. Также сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов, личным тренером которого является Касперович, сможет готовиться к соревнованиям вместе с болгарской командой.