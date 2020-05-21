Александр Касперович: Болгарской сборной реально побороться за медали на Олимпийских играх Российский специалист Александр Касперович, вошедший в тренерский штаб сборной Болгарии по биатлону, рассказал о задачах, которые ставятся перед национальной командой.

- Естественно, (задачи) это Олимпийские игры и завоевание медалей. Это реально из того состава, который есть. Очень сильная болгарская команда в смешанной эстафете, в одиночной реально можно работать, - приводит слова Касперовича ТАСС.

Ранее стало известно, что бывший тренер женской сборной России Виталий Норицын вместе с Александром Касперовичем будут работать в сборной Болгарии.

Также сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов, личным тренером которого является Касперович, сможет готовиться к соревнованиям вместе с болгарской командой.