Александр Касперович: Болгарской сборной реально побороться за медали на Олимпийских играх

- Естественно, (задачи) это Олимпийские игры и завоевание медалей. Это реально из того состава, который есть. Очень сильная болгарская команда в смешанной эстафете, в одиночной реально можно работать, - приводит слова Касперовича ТАСС.
Ранее стало известно, что бывший тренер женской сборной России Виталий Норицын вместе с Александром Касперовичем будут работать в сборной Болгарии.
Также сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов, личным тренером которого является Касперович, сможет готовиться к соревнованиям вместе с болгарской командой.
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 17:00 Фигурное катание Сергеев Иван Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай Овечкин разгромил Грецки 4:1! В виртуальный хоккей Ови точно играет не хуже Уэйна Как во время эпидемии коронавируса в разных лигах и разных видах спорта проводят виртуальные чемпионаты с участием топ-звезд. 21.05.2020 08:00 Хоккей Велиев Эмиль Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Минск помнит Знарка и Овечкина, Рига – Кросби и шведов. Воспоминания о ЧМ-2006 и 2014 (видео) За год до ЧМ-2021 ИИХФ провернула рокировку, переместив сборную России из рижской группы в минскую, а канадцы сыграют в столице Латвии. 21.05.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Врач «Арсенала»: Если у футболиста выявлен коронавирус, нет смысла изолировать всю команду Александр Резепов рассказал о выходе тульского клуба из режима изоляции и оценил вероятность того, что футбольный сезон в России так и не будет доигран. 21.05.2020 22:00 Футбол Григорьевская Юлия Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса. 17.05.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей