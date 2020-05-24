Александр Касперович: Хотелось бы, что бы Логинов повторил свой успех в Поклюке Личный тренер Александра Логинова заявил, что российский биатлонист пережил колоссальное давление со стороны спортсменов из других стран во время чемпионата мира в Италии.

- Саша пережил колоссальное давление со стороны коллег. Да, он никогда не был чемпионом, но после побед проходит некоторое время, и он начинает работать с новыми силами. Я ему всегда говорил, что ты выступил, выиграл, положил медаль в рюкзак, и едем работать дальше. Конечно, повышенный интерес к нему будет. Саше надо отстаивать свой титул. Спринт – самая престижная дистанция в биатлоне. Хотелось бы, что бы он повторил свой успех в Поклюке, - цитирует Касперовича «РИА Новости».

Напомним, что после победы в спринтерской гонке на чемпионате мира, который прошел в Италии в феврале 2020 года, Логинов подвергся критике со стороны ведущих биатлонистов сборных Норвегии и Швеции, припомнивших россиянину дисквалификацию за применение ЭПО. В частности, Йоханне Бе заявил, что Логинов вообще не заслуживает находиться на мировом первенстве, а Фуркад потребовал от российского биатлониста быть честным и объясниться.

Добавим, что во время чемпионата итальянская полиция провела обыск в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для этого стало использование тренером чужой аккредитации. Международный союз биатлонистов посчитал, что может иметь место нарушение антидопинговых правил со стороны россиян. Позже Логинов заявил, что в связи с непрекращающимися нападками в свой адрес может завершить соревновательную карьеру.