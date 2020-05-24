Александр Касперович: Контракт со сборной Болгарии рассчитан до Олимпийских игр

- На какой срок планируется подписание контракта?
- Пока на два года, до Олимпийских игр. Как и соглашение Виталия Викторовича Норицына.
- В соглашении есть пункт о том, что вы сможете уйти, если поступит более заманчивое предложение? Например, от сборной России?
- Вы понимаете, что есть определенные моменты, из-за которых я не хочу присутствовать в российской команде. Меня там, если говорить коротко, видеть не особо хотят, - цитирует Касперовича «РИА Новости».
Ранее стало известно, что бывший тренер женской сборной России Виталий Норицын вместе с Александром Касперовичем будут работать в сборной Болгарии. Также сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов, личным тренером которого является Касперович, сможет готовиться к соревнованиям вместе с болгарской командой.
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