Александр Касперович: Контракт со сборной Болгарии рассчитан до Олимпийских игр Российский специалист Александр Касперович рассказал о сроках контракта со сборной Болгарии по биатлону.

- На какой срок планируется подписание контракта?

- Пока на два года, до Олимпийских игр. Как и соглашение Виталия Викторовича Норицына.

- В соглашении есть пункт о том, что вы сможете уйти, если поступит более заманчивое предложение? Например, от сборной России?

- Вы понимаете, что есть определенные моменты, из-за которых я не хочу присутствовать в российской команде. Меня там, если говорить коротко, видеть не особо хотят, - цитирует Касперовича «РИА Новости».

Ранее стало известно, что бывший тренер женской сборной России Виталий Норицын вместе с Александром Касперовичем будут работать в сборной Болгарии. Также сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов, личным тренером которого является Касперович, сможет готовиться к соревнованиям вместе с болгарской командой.