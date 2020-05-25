Тренер по биатлону Роман Зубрилов умер от инфаркта в 56 лет Бывший тренер сборной Украины работал с командой Тюменской области.

На 57-м году жизни скончался тренер по биатлону Роман Зубрилов. Причиной смерти стал инфаркт.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Максима Кугаевского, главного тренера биатлонной сборной Тюменской области. Зубрилов отвечал за резервный состав.

Бывший муж четырехкратной чемпионки мира Елены Зубриловой, выступавшей за Украину и Белоруссию, переехал в Россию восемь лет назад. В прошлом он работал с украинской командой. В Тюменской области под руководством Зубрилова тренировались такие биатлонисты, как Вячеслав Малеев, Андрей Вьюхин и Евгений Идинов.