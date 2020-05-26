Анна Богалий: Наш российский биатлон на протяжении двух последних лет - это адская бомба Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий назвала российский биатлон «адской бомбой».

Как сообщает News.ru, Богалий считает, что ни один другой вид спорта не окружает такое количество скандалов, отметив, что плохие новости про биатлон можно увидеть каждый день.

«Наш российский биатлон на протяжении двух последних лет - это адская бомба. Каждый день можно открывать и читать негативные новости - это для меня треш», - цитирует издание Богалий со ссылкой на «РИА Новости».

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что тренерский штаб сборных России может быть сокращен, отметив, что «финансирование сейчас снимается по многим программам».