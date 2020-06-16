Никитин – о работе биатлонистов под руководством Каминского: План очень сложный

Тренер сборной Башкирии Виктор Никитин раскрыл детали подготовки российских биатлонистов под руководством старшего тренера Юрия Каминского.

«План очень сложный, своеобразный, отличается от того, что спортсмены делали раньше. Часовая нагрузка в функциональной подготовке значительно увеличена. В плане стрельбы Максимов дает то же самое, что и раньше. Не только наши, но и все спортсмены постоянно на связи с тренерами и надеются, что в июле смогут провести сбор», – цитирует специалиста News.ru.

Напомним, Каминский с 2018 года руководил сборной Казахстана. Также он работал с чемпионом мира Никитой Крюковым и серебряным призером Олимпиады Александром Панжинским.