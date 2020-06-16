ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 июня 10:55
автор: Гичунцев Артур

Никитин – о работе биатлонистов под руководством Каминского: План очень сложный

Ранее Каменский работал в лыжных гонках.

Тренер сборной Башкирии Виктор Никитин раскрыл детали подготовки российских биатлонистов под руководством старшего тренера Юрия Каминского.

«План очень сложный, своеобразный, отличается от того, что спортсмены делали раньше. Часовая нагрузка в функциональной подготовке значительно увеличена. В плане стрельбы Максимов дает то же самое, что и раньше. Не только наши, но и все спортсмены постоянно на связи с тренерами и надеются, что в июле смогут провести сбор», – цитирует специалиста News.ru.

Напомним, Каминский с 2018 года руководил сборной Казахстана. Также он работал с чемпионом мира Никитой Крюковым и серебряным призером Олимпиады Александром Панжинским.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
У Hyundai Venue появилась новая комплектация в Южной КорееЖириновский предлагает ограничить оклады топ-менеджерам и поднять минимальную зарплатуВ центре Москвы произошло обрушение фасада жилого домаТарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной РФГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойРудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Никитин – о работе биатлонистов под руководством Каминского: План очень сложный
Ранее Каменский работал в лыжных гонках.
16.06.2020 10:55
Биатлон
автор: Гичунцев Артур
Касперович и Норицын подписали контракты со сборной Болгарии
В конце мая личный тренер Александра Логинова покинул Федерацию биатлона Санкт-Петербурга.
15.06.2020 15:02
Биатлон
автор: Гичунцев Артур
Дмитрий Васильев: Любой экспертный совет – это профанация. Туда берут ненужных людей
СБР включил в число консультантов сборной страны бывшего главного тренера Хованцева.
11.06.2020 20:35
Биатлон
автор: Шарафудинов Виктор
Хованцев будет консультировать сборную России
Бывший главный тренер национальной команды стал руководителем экспертного совета.
11.06.2020 17:40
Биатлон
автор: Шарафудинов Виктор
Андрей Левунин: Цирк-шапито в СБР начался буквально через месяц после избрания Драчева
Выборы главы Союза совета биатлонистов должны состояться 11 июля.
06.06.2020 12:06
Биатлон
автор: Шарафудинов Виктор
Привалов возглавит комиссию на выборах президента СБР
Внеочередная отчетно-выборная конференция назначена на 11 июля.
05.06.2020 18:24
Биатлон
автор: Шарафудинов Виктор
Дмитрий Васильев: Песенка Драчева спета, но он даже не может красиво уйти
Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал призыв действующего главы СБР бойкотировать отчетно-выборную конференцию.
05.06.2020 16:54
Биатлон
автор: Шарафудинов Виктор
СБР определился с местом проведения внеочередной конференции
В пятницу прошло заочное заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на которой было определено место проведения внеочередной отчетно-выборной конференции.
05.06.2020 12:22
Биатлон
автор: Ефимов Андрей
Владимир Королькевич: Логинову надо продолжать карьеру
Словенский тренер Владимир Королькевич считает, что Александру Логинову следует продолжать карьеру.
05.06.2020 11:54
Биатлон
автор: Ефимов Андрей
Драчев призвал регионы бойкотировать отчетно-выборную конференцию СБР
В пятницу проходит заочное заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), на которой определится место и повестка отчетно-выборной конференции.
05.06.2020 10:41
Биатлон
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика